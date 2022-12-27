Пашинян назвал главную тему переговоров с Путиным

Пашинян назвал кризис вокруг Лачинского коридора главной темой на переговорах с Путиным

Ситуация в Лачинском коридоре и кризис, разрастающийся в нем, является главной темой вокруг Нагорного Карабаха сейчас, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, указав президенту России Владимиру Путину, что он хотел бы именно ее обсудить с ним в первую очередь. Его слова приводит «Интерфакс».

«Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты», — пояснил Пашинян на переговорах, проходящих 27 декабря в Санкт-Петербурге в рамках саммита глав стран СНГ.

В этом же разговоре армянский премьер заявил, что Лачинский коридор перекрыт почти 20 дней и российские миротворцы не контролируют его, указав, что дорога — зона ответственности миротворческой миссии России.

Ранее в декабре Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют свои функции, при этом отметив, что это происходит из-за действий Азербайджана. Перед этим он заявлял, что Азербайджан создает гуманитарный кризис в регионе.