Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 27 декабря 2022Путешествия

Богачи столкнулись с нехваткой премиальных отелей в России

АТОР: в России отмечается дефицит отелей премиального уровня

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

За последние годы в России увеличился спрос на премиальный отдых, при этом в настоящее время туристы и отрасль в целом сталкиваются с нехваткой пятизвездочных отелей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит ТАСС.

Специалист отметила, что тенденция на популярность гостиниц премиального уровня будет актуальна и в 2023 году. Кроме того, проблема нехватки подобных отелей становится все более острой в стране. При этом, по словам эксперта, развивать такую инфраструктуру необходимо в первую очередь. «Этот сегмент настолько увеличился, что даже ощущается дефицит продукта, — пояснила Ломидзе. — Не хватает объектов размещения, которые могли бы удовлетворить спрос на территории России».

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Ранее в декабре россиянам подсказали способ купить туры на излюбленный курорт богачей — Мальдивы — со скидками до 50 процентов. Эксперты АТОР подчеркнули, что самые выгодные цены на отдых бывают весной 2023 года. Именно в этот период в отелях курорта действует самая минимальная контрактная стоимость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Курс евро превысил 76 рублей
Популярные боксеры поругались из-за отношения к ментальному здоровью
Россияне стали чаще нуждаться в одной услуге по ремонту
Засыпающего на ходу из-за болезни россиянина призвали и сделали сапером
Российский маршрутчик получил девять лет колонии за убийство коллеги
Косметолог перечислила способы реанимировать обветренные губы
Декабрь поставил рекорд по осадкам за всю историю наблюдений в Москве
Рогов допустил провокации со стороны ВСУ на Новый год
Воры сделали подкоп под банк и похитили золото на миллионы рублей
На Первом канале покажут подкаст с Гузеевой про секс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.