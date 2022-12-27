Богачи столкнулись с нехваткой премиальных отелей в России

АТОР: в России отмечается дефицит отелей премиального уровня

За последние годы в России увеличился спрос на премиальный отдых, при этом в настоящее время туристы и отрасль в целом сталкиваются с нехваткой пятизвездочных отелей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит ТАСС.

Специалист отметила, что тенденция на популярность гостиниц премиального уровня будет актуальна и в 2023 году. Кроме того, проблема нехватки подобных отелей становится все более острой в стране. При этом, по словам эксперта, развивать такую инфраструктуру необходимо в первую очередь. «Этот сегмент настолько увеличился, что даже ощущается дефицит продукта, — пояснила Ломидзе. — Не хватает объектов размещения, которые могли бы удовлетворить спрос на территории России».

Ранее в декабре россиянам подсказали способ купить туры на излюбленный курорт богачей — Мальдивы — со скидками до 50 процентов. Эксперты АТОР подчеркнули, что самые выгодные цены на отдых бывают весной 2023 года. Именно в этот период в отелях курорта действует самая минимальная контрактная стоимость.