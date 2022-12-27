В сети раскритиковали телеведущего Ивлева за призыв легализовать проституцию

Шеф-повара и телеведущего Ивлева раскритиковали в сети за призыв легализовать проституцию

В сети раскритиковали популярного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева за его призыв легализовать в России проституцию. Слова телеведущего, прозвучавшие в беседе с блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой для ее YouTube-канала, возмутили многих пользователей Twitter.

«И снова мужчины и их представление о сексе как о базовой потребности. Не получив секс, мужчина рискует помереть, поэтому общество должно мужчине секс этот предоставить за счет социально незащищенных женщин», — поиронизировал пользователь с ником @deal_with_god. «Мне кажется ему стоит глянуть в зеркало — и вопросы, почему у его жены болит голова, отпадут сами собой», — отметил пользователь под ником @abstruse_cook. Некоторые юзеры в шутку предложили принять зеркальные меры в отношении мужчин и легализовать мужскую проституцию для тех женщин, которые недовольны отношениями со своими мужьями.

При этом часть комментаторов поддержали предложение телеведущего. «Вообще идея здравая, но подача дерьмовая», — написал пользователь с ником @BigMangoBro. «Формулировка может некорректная, но вполне нормальная идея», — добавил пользователь под ником @abstruse_cook.

В интервью Ивлеевой Ивлев заявил, что выступает за легализацию в России проституции и привел в пример европейские страны. «Я жил в Праге в Европе, и я знаю, что в Германии и во многих других европейских странах та же проституция узаконена — это нормальная профессия. У них есть профсоюзы, они сдают анализы. Но если человек решил ******, ну захотелось, жена ****, дура, вечно голова болит у нее, понимаешь, что ему делать? Ну с ума же сойдешь *****, мозоли натрешь. Можно пойти за свои кровные влупить кому-нибудь, что нет-то?» — сказал телеведущий.

В мае Ивлев рассказал о главном минусе второй жены Валерии Куденковой, которая моложе его на 18 лет. По словам шеф-повара, недостаток супруги заключается в том, что она не умеет готовить. Ведущий женился во второй раз в феврале 2021 года. С прежней супругой Марией Ивлев прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года.

