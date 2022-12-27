«Военкоры русской весны»: на Украине уничтожен вступивший в ВСУ режиссер Коломиец

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили вступившего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) экс-журналиста и режиссера из Херсона Антона Коломиеца. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на Национальный совет Украины по телерадиовещанию.

Отмечается, что Коломиец отучился на режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Позже работал на телеканале «Скифия», впоследствии ставшего региональным филиалом «Суспільного». Вел на телеканале прогнозы погоды и режиссировал прямые эфиры.

12 декабря на Украине была ликвидирована наемница из США Ребекка Мациоровски. По данным источника, она отправилась на Украину летом 2022 года для участия в военных действиях на стороне ВСУ.