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06:44, 27 декабря 2022Бывший СССР

ВС России уничтожили вступившего в ВСУ режиссера из Херсона

«Военкоры русской весны»: на Украине уничтожен вступивший в ВСУ режиссер Коломиец
Антон Коломиец

Антон Коломиец. Фото: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили вступившего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) экс-журналиста и режиссера из Херсона Антона Коломиеца. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на Национальный совет Украины по телерадиовещанию.

Отмечается, что Коломиец отучился на режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Позже работал на телеканале «Скифия», впоследствии ставшего региональным филиалом «Суспільного». Вел на телеканале прогнозы погоды и режиссировал прямые эфиры.

12 декабря на Украине была ликвидирована наемница из США Ребекка Мациоровски. По данным источника, она отправилась на Украину летом 2022 года для участия в военных действиях на стороне ВСУ.

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Марина Совина
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