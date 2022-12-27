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09:50, 27 декабря 2022Силовые структуры

Четверо детей погибли из-за нападения на семью в донецкой Макеевке

В результате нападения на семью из восьми человек в Макеевке в ДНР погибли четверо детей

Фото: Николай Тришин / ТАСС

В результате стрельбы по семье из восьми человек в донецкой Макеевке погибли четверо детей. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Владислава Ключарова.

Двоим погибшим было по 14 лет, одному — 10 лет, а самому младшему один год.

Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке в Донецкой народной республике. Отмечается, что преступление было раскрыто по «горячим следам». Задержанные — жители микрорайона Калининский. Они признались в убийстве и рассказали, что мотивом стало хищение автомобиля и других ценностей.

О преступлении стало известно накануне ночью. Уточнялось, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda.

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Екатерина Власова
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