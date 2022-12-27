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12:07, 27 декабря 2022Мир

Италия оценила готовность России к переговорам по Украине

Глава МИД Италии Таяни считает, что Россия не готова к переговорам с Украиной
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Johanna Geron / Reuters

Подтверждением готовности России к переговорам с Украиной могло бы стать решение по Запорожской АЭС или прекращение обстрелов, а пока этого нет, власти Италии сомневаются в ее готовности начинать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, пишет газета La Stampa.

«Если бы эта готовность была подлинной и искренней, думаю, не было бы того обстрела в канун Рождества. За словами [президента России Владимира] Путина [о желании мира] не следуют факты», — считает дипломат.

Он также оценил готовность итальянского правительства отправлять оружие на Украину, подчеркнув, что поставки продолжатся.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони также говорила, что Рим должен завершить поставки оружия в рамках пятого декрета до конца декабря и продолжит оказывать Киеву помощь в дальнейшем.

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Виктория Кондратьева
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