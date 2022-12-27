Спикер парламента Молдавии заявил об отсутствии угрозы со стороны России

Спикер парламента Гросу: прямой угрозы вторжения в Молдавию со стороны России нет

Спикер парламента Молдавии, председатель партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу прокомментировал вероятность нападения на страну со стороны России. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «ТВ-8».

«На данный момент прямой угрозы вторжения мы не видим», — заявил Гросу. Однако он подчеркнул, что необходимо внимательно следить за конфликтом на Украине. Гросу также отметил, что Молдавия сталкивается с элементами «гибридной войны», в частности, он упомянул кибератаки и «пропаганду, которая ведется в СМИ».

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на обвинения в подготовке нападения на Молдавию. Он указал, что причиной подобных заявлений является желание «привлечь внимание европейской общественности и попросить помощи старших партнеров по НАТО».

19 декабря глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил Москву в подготовке нападения на республику в 2023 году. Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, хранящиеся на оружейных складах в Приднестровье.