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03:46, 27 декабря 2022Бывший СССР

Спикер парламента Молдавии заявил об отсутствии угрозы со стороны России

Спикер парламента Гросу: прямой угрозы вторжения в Молдавию со стороны России нет
Игорь Гросу

Игорь Гросу. Фото: Diego Herrera / Reuters

Спикер парламента Молдавии, председатель партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу прокомментировал вероятность нападения на страну со стороны России. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «ТВ-8».

«На данный момент прямой угрозы вторжения мы не видим», — заявил Гросу. Однако он подчеркнул, что необходимо внимательно следить за конфликтом на Украине. Гросу также отметил, что Молдавия сталкивается с элементами «гибридной войны», в частности, он упомянул кибератаки и «пропаганду, которая ведется в СМИ».

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на обвинения в подготовке нападения на Молдавию. Он указал, что причиной подобных заявлений является желание «привлечь внимание европейской общественности и попросить помощи старших партнеров по НАТО».

19 декабря глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил Москву в подготовке нападения на республику в 2023 году. Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, хранящиеся на оружейных складах в Приднестровье.

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Варвара Кузьмина
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