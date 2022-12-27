Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

IT-эксперт Вураско рекомендовал изучать сайт перед покупкой подарков на Новый год в сети

Аналитик цифровых угроз Александр Вураско предупредили россиян об активизации мошенников перед Новым годом. В интервью телеканала «Мир 24» он заявил, что в преддверии праздников направления обмана людей связаны с покупкой подарков в сети.

IT-специалист отметил, что перед праздниками появляется множество фейковых сайтов, которые выдают себя за представительства крупных торговых сетей и интернет-магазины и завлекают потенциальных жертв огромными скидками. «Но после того, как человек вводит данные банковской карты, мошенники списывают с нее деньги или получают доступ к счетам», — добавил он.

Важно тщательно проверять сайт, на котором будет осуществляться покупка, подчеркнул эксперт. Он рекомендовал не торопиться и внимательно изучать ресурс: работоспособность сайта, контактную информацию, сведения о юридическом лице.

Вураско также напомнил, что мошенники могут звонить по телефону, и для них главное — «зацепиться» за жертву. По этой причине подозрительные разговоры нужно прерывать как можно раньше, объяснил он. Злоумышленники, как отметил эксперт, рассчитывают на то, что человек, польстившись на «уникальное» предложение, которое есть только сейчас и для него, совершит какие-либо действия. Он предупредил, что низкая цена и срочное предложение должны стать поводами насторожиться.

«99 процентов мошеннических схем основаны на социальной инженерии. Человека торопят, не дают времени подумать. Это классический психологический ход, который направлен на притупление бдительности», — рассказал специалист. В итоге все сводится к тому, что жертву заставляют совершить какие-либо необдуманные действия, добавил он.

Ранее эксперты Игорь Михайлов и Дмитрий Галов предупредили о новом виде мошенничества. По словам специалистов, злоумышленники научились взламывать бытовые гаджеты и через них получать доступ к персональным данным и информации банковских сервисов.