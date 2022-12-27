Врач проткнула москвичке матку в пяти местах во время простейшей операции

Врач частной клиники проткнула 36-летней москвичке матку в пяти местах при удалении полипа

В Москве врач частной клиники проткнула 36-летней женщине матку в пяти местах во время простейшей операции по удалению полипа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Весной жительница столицы родила близнецов. Для нее это были вторые роды, прошли они без единого разрыва.

Когда малышам исполнился месяц, москвичка отправилась на УЗИ в частную клинику, которая располагалась неподалеку от дома. Такое решение она приняла по совету мужа. Пара решила не обращаться в другие медучреждения, чтобы женщина не отрывалась от грудного вскармливания детей.

Медики частной клиники в ходе осмотра обнаружили у нее плацентарный полип и предложили быстро его удалить. Они уверяли, что молодая мать окажется дома в тот же день.

На операцию назначили опытного врача, которая до этого работала в роддоме. Сразу после того, как женщина пришла в себя после наркоза, ее погрузили в машину скорой помощи. У нее произошел разрыв шейки и стенок матки с последующим кровотечением. Московские врачи спасли пациентке внутренние органы. Однако они предупредили, что больше она не сможет иметь детей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Врачу частной клиники предстоит ответить за свои действия перед законом.

Ранее сообщалось, что жительница Самарской области обвинила врачей роддома, принадлежащего больнице имени В. Д. Середавина, в смерти ребенка во время родов.