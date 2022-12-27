Более 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в трех аэропортах Москвы 27 декабря отменили или задержали 31 рейс

Более 30 рейсов отменили или задержали в трех московских аэропортах во вторник, 27 декабря, из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержан один рейс, а вылеты шести лайнеров были отменены. В Шереметьево три рейса задержано и четыре отменено, а в Домодедово — 13 рейсов задержано и четыре отменено.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что видимость на дорогах в Москве во вторник, 27 декабря, ухудшится, сократившись до 3-4 километров, так как ожидаются снег и метели.