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15:13, 27 декабря 2022Путешествия

Более 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в трех аэропортах Москвы 27 декабря отменили или задержали 31 рейс

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Более 30 рейсов отменили или задержали в трех московских аэропортах во вторник, 27 декабря, из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержан один рейс, а вылеты шести лайнеров были отменены. В Шереметьево три рейса задержано и четыре отменено, а в Домодедово — 13 рейсов задержано и четыре отменено.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что видимость на дорогах в Москве во вторник, 27 декабря, ухудшится, сократившись до 3-4 километров, так как ожидаются снег и метели.

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Зарина Дзагоева
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