Девушка пришла за модным маникюром и осталась с логотипом автобренда на ногтях

Блогерша Пейдж Смит сделала маникюр с дизайном языков пламени и осталась с лого Volkswagen

Блогерша Пейдж Смит пришла за модным маникюром в салон красоты в США и осталась с логотипом автомобильного бренда на ногтях. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Девушка рассказала, что изначально показала мастеру желаемый дизайн в виде языков пламени. При этом Смит попросила сделать маникюр в зеленной гамме. В конце процедуры пользовательница сети с никнеймом paigesmithr, чей блог насчитывает более 35,5 тысячи подписчиков, получила не то, что хотела. По ее словам, узоры получились неаккуратными и напоминали логотип автомобиля Volkswagen.

Публикация стала вирусной, набрав более 4,6 миллиона просмотров. Зрители посочувствовали Смит в комментариях. «Надеюсь, вы за это не заплатили», «Очень грустно», «Похоже на водоросли», «Нет, это больше похоже на растение алоэ вера», — писали они.

В сентябре британская блогерша сделала маникюр в салоне красоты и смутила зрителей результатом. Пользовательница сети Кел Кристин рассказала, что записалась на процедуру, чтобы сделать трендовый осенний дизайн зеленого цвета. Однако вместо этого мастер оставила ее с разводами на ногтях. По словам девушки, специалистка отказалась переделывать свою работу, несмотря на недовольства клиентки.