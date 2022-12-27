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13:47, 27 декабря 2022Спорт

Игравший в НХЛ россиянин раскритиковал квалификацию врачей в Северной Америке

Игравший в НХЛ россиянин Сошников раскритиковал квалификацию врачей в Северной Америке

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Форвард челябинского «Трактора» Никита Сошников высказался об уровне спортивной медицины в Северной Америке. Об этом сообщает Sport24.

Игрок раскритиковал местных врачей. «Некоторые из травм, которые принимали за сотрясения, были связаны с другими проблемами. К сожалению, доктора оказались неквалифицированные. Они мне не помогли в полной мере», — отметил Сошников.

Российский нападающий, игравший за три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), добавил, что на данный момент его ничего не беспокоит. Он подчеркнул, что не избегает силовой борьбы во время матчей.

Сошников подписал контракт с «Трактором» 20 декабря. В Северной Америке россиянин выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Алексей Гусев
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