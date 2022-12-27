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15:41, 27 декабря 2022Силовые структуры

Названо возможное наказание для похитивших человека под видом силовиков россиян

Адвокат Карабанов: похитившим человека студентам грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По совокупности статей о вымогательстве и похищении человека студентам, похитившим мужчину под видом сотрудников правоохранительных органов, может грозить до 10 лет лишения свободы. При этом несовершеннолетний возраст похитителей в данном случае не сыграет существенной роли. Об этом «Ленте.ру» заявил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Статьи о вымогательстве и похищении тяжелые, привлечение к уголовной ответственности начинается с 16 лет. То, что кто-то из них был несовершеннолетним на момент совершения преступления, может быть смягчающим обстоятельством, но в любом случае статьи предусматривают наказание до 7 и 12 лет», — сказал правозащитник.

Он объяснил, что при вынесении приговора суд будет учитывать особенности совершения преступления. И то, что похитители были в полицейской форме, применили спецсредства в виде наручников, могут расценить уже как отягчающее обстоятельство.

«По совокупности статей и при учете личности обвиняемых наказание может составить до 10 лет лишения свободы. Конечно, внимательно будут изучаться характеристики, то, было ли преступление совершено впервые. Также значение имеет и мотив: скорее всего, речь шла о банальной корысти, человека похитили, чтоб вымогать деньги. Но в качестве защиты может быть выбрана и версия такой борьбы с наркотрафиком», — допустил Карабанов.

Полиция задержала шестерых студентов, которые подозреваются в похищении человека в Москве и вымогательстве. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Наталия Белова
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