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21:04, 27 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвала способы избежать вздутия живота во время праздников

Диетолог Филиппс посоветовала прогуляться после приема пищи, чтобы избежать вздутия живота

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Чтобы избежать вздутия живота во время праздников, необходимо тщательно пережевывать пищу и сократить потребление алкоголя, считает диетолог Элизабет Филиппс. Она назвала способы предотвратить вздутие живота в материале для Express.

Филиппс посоветовала не сидеть после обильного приема пищи, а прогуляться медленным шагом, чтобы улучшить процесс пищеварения. Специалистка также предложила отказаться от перекусов и делать четырехчасовые перерывы между едой. «Чем быстрее вы перекусите, тем дольше вы будете чувствовать вздутие живота, так как вы не дали желудку достаточно времени для переваривания», — объяснила она.

Диетолог порекомендовала не набрасываться на еду за праздничным столом, а есть медленно и тщательно пережевывать пищу. «Более длительное пережевывание не только помогает пищеварению и снижает риск образования вздутия живота, но и снижает вероятность переедания, так как мозг успевает осознать, что вы насытились», — пояснила Филиппс.

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Помимо этого специалистка предложила пить травяной чай для улучшения пищеварения и принимать пробиотики для кишечника после еды. «Мятный чай отлично снимает напряжение желудочно-кишечного тракта, имбирный чай обладает противовоспалительными свойствами, а ромашка может оказывать успокаивающее и терапевтическое действие», — сказала диетолог.

В заключение Филиппс призвала не злоупотреблять алкоголем, поскольку избыток жидкости может замедлить процесс переваривания, что способно привести к вздутию живота и неприятным ощущениям.

Ранее диетологи Лорен Манакер и Лора Бурак назвали правила идеального ужина для похудения. Они посоветовали в первую очередь сократить размер вечерних порций и не забывать, что даже полезные продукты, такие как лосось, авокадо и орехи, могут быть очень калорийными, поэтому ими не стоит злоупотреблять.

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Алиса Дмитриева
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