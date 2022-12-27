Диетолог назвала способы избежать вздутия живота во время праздников

Диетолог Филиппс посоветовала прогуляться после приема пищи, чтобы избежать вздутия живота

Чтобы избежать вздутия живота во время праздников, необходимо тщательно пережевывать пищу и сократить потребление алкоголя, считает диетолог Элизабет Филиппс. Она назвала способы предотвратить вздутие живота в материале для Express.

Филиппс посоветовала не сидеть после обильного приема пищи, а прогуляться медленным шагом, чтобы улучшить процесс пищеварения. Специалистка также предложила отказаться от перекусов и делать четырехчасовые перерывы между едой. «Чем быстрее вы перекусите, тем дольше вы будете чувствовать вздутие живота, так как вы не дали желудку достаточно времени для переваривания», — объяснила она.

Диетолог порекомендовала не набрасываться на еду за праздничным столом, а есть медленно и тщательно пережевывать пищу. «Более длительное пережевывание не только помогает пищеварению и снижает риск образования вздутия живота, но и снижает вероятность переедания, так как мозг успевает осознать, что вы насытились», — пояснила Филиппс.

Помимо этого специалистка предложила пить травяной чай для улучшения пищеварения и принимать пробиотики для кишечника после еды. «Мятный чай отлично снимает напряжение желудочно-кишечного тракта, имбирный чай обладает противовоспалительными свойствами, а ромашка может оказывать успокаивающее и терапевтическое действие», — сказала диетолог.

В заключение Филиппс призвала не злоупотреблять алкоголем, поскольку избыток жидкости может замедлить процесс переваривания, что способно привести к вздутию живота и неприятным ощущениям.

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