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14:22, 27 декабря 2022Мир

Австрия выделит больше 16 миллиардов евро на защиту своего неба

Глава Минобороны Австрии Таннер заявила о намерении выделить 16,6 миллиарда евро на ПВО

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что страна намерена выделить более 16 миллиарда евро на совершенствование систем противовоздушной и противоракетной обороны для борьбы. Ее слова приводит издание Die Welt.

«Мы инвестируем 16,6 миллиарда евро и тем самым улучшим нашу оборону от ракет и беспилотников», — рассказала она. Чтобы защитить свое небо, Австрия также рассматривает возможность поучаствовать в создании европейской системы ПВО, также известной как European Sky Shield. В ней будут участвовать еще 14 других государств.

Ранее Таннер также отметила, что странам ЕС необходимо подготовиться к отключениям электричества. Она уверена, что отключения — это вопрос времени.

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Виктория Кондратьева
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