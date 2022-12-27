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08:32, 27 декабря 2022Ценности

Девушка повернулась спиной к камере в праздничном наряде и прославилась в сети

Тиктокерша scarphelia показала подчеркнувший несовершенства фигуры праздничный наряд

Кадр: @scarphelia

Пользовательница с никнеймом @scarphelia повернулась спиной к камере в праздничном наряде и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в блестящем серебристом костюме, который состоял из кроп-топа и брюк с завышенной талией. При этом она дополнила образ укороченной розовой шубой и уложила волнами волосы оттенка блонд. По словам девушки, она думала, что данный наряд идеально подходит для того, чтобы отметить в нем Рождество. Однако затем тиктокерша показала, как выглядит в нем сзади. Так, одежда облегала фигуру, подчеркивая ее несовершенства. Кроме того, были заметны контуры нижнего белья.

Кадр: @scarphelia

Ролик набрал более двух миллионов просмотров. В свою очередь, зрители поддержали юзершу в комментариях. «Надеюсь, что большинство запомнит вид спереди», «Это просто неудачная фотография», «Думаю, никто даже не заметил. Ты выглядела потрясающе!» — заявили они.

Ранее в декабре британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде в честь Рождества и порадовала фанатов.

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Алина Гостева
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