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15:18, 27 декабря 2022Бывший СССР

На Украине введут компенсации военным ВСУ за нахождение в плену

Министр обороны Украины поручил ввести компенсации военным ВСУ за нахождение в плену

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут выплачивать компенсации за нахождение в плену. Ввести соответствующие выплаты поручил министр обороны страны Алексей Резников, передает Telegram-канал медиаплатформы Military Media Center.

Уточняется, что украинским военным после освобождения из плена сохранят ежемесячную выплату обеспечения в размерах, которые соответствовали их последним должностям. При этом средства будут поступать военнослужащим до того моменты, как они вступят в исполнение обязанностей по новым штатным должностям.

По словам главы ведомства, бывшим военным должны начислить средства в течение пяти дней по причитающимся им видам денежного довольствия из расчета около 2700 долларов. Кроме того, попавшим в плен выплатят дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением кабмина Украины от 28 февраля 2022 года.

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Алевтина Запольская
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