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18:17, 27 декабря 2022Россия

Декабрь поставил рекорд по осадкам за всю историю наблюдений в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: декабрь стал лидером по осадкам за 143 года наблюдений

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Декабрь 2022 года поставил рекорд по осадкам за всю историю наблюдений в Москве. Об этом «Известиям» 27 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Нынешний декабрь стал лидером по осадкам за 143 года инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве», — заявил он, отмечая, что в этом месяце в столице выпадали снег, мокрый снег, ледяной и обычный дождь.

По утверждению Вильфанда, в этом году рекорд, установленный в 1981 году, был побит досрочно — вечером 26 декабря Гидрометцентр зафиксировал 111,6 миллиметра осадков, выпавших в столице за месяц, а на следующий день снова начался снегопад. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни может выпасть еще около 6-10 миллиметров осадков.

Предыдущий рекорд был зафиксирован на метеостанции Тимирязевской сельхозакадемии и на станции ВДНХ в 1981 году — тогда уровень осадков составил 111,5 миллиметров и 111,7 миллиметров.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве на этой неделе прогнозируется выпадение большого количества снега. согласно расчетам, высота сугробов к новогодней ночи увеличится на пять-восемь сантиметров.

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Варвара Родикова
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