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18:14, 27 декабря 2022Экономика

Курс евро превысил 76 рублей

Курс евро поднялся выше 76 рублей, а курс доллара превысил 71 рубль

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В ходе вечерних торгов на Московской бирже 27 декабря курс евро подскочил до 76 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Европейская валюта в верхней точке достигала 76,1 рубля, прибавив почти 3,5 процента к закрытию предыдущей сессии. По состоянию на 18:15 по московскому времени курс евро поднялся до 76,049. В то же время курс доллара превысил 71 рубль, полностью отыграв утреннее падение почти на два рубля. В верхней точке американская валюта торговалась по цене 71,3 рубля.

Курс доллара от TradingView

Рубль начал слабеть после вступления в силу потолка цен на морские поставки российской нефти 5 декабря. С 16 декабря падение ускорилось. Эксперты «Интерфакс» также связывают падение курса российской валюты с завершением пика налоговых выплат декабря.

Кроме того, валюты могли отреагировать на заявление министра финансов России Антона Силуанова относительно бюджетного правила, которое должно будет возобновить свое действие с января 2023 года. Министр отметил, что в следующем году одним из основных рисков для российского бюджета станет снижение нефтегазовых доходов.

Ранее 27 декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль роль во второй половине уходящего года и в условиях просадки экспорта больше не нужен. Он добавил, что теперь правительству будет выгоднее видеть доллар в диапазоне 70-80 рублей, что обеспечит поддержку внутреннего производства.

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Мария Грушко
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