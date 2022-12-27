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13:38, 27 декабря 2022Бывший СССР

Бывший президент Украины перестал быть миллиардером

Forbes: состояние пятого президента Украины Петра Порошенко сократилось до $730 миллионов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко перестал быть миллиардером. Об этом сообщает Forbes.

Издание опубликовало рейтинг 20 богатейших предпринимателей республики, в котором бывший украинский лидер, владеющий кондитерским концерном Roshen, занял 12 место. Отмечается, что с февраля 2022 года его состояние сократилось с 1,6 миллиарда долларов до 730 миллионов долларов.

Журналисты также обратили внимание, что за это время состояние 20 богатейших украинских бизнесменов сократилось суммарно более чем на 20 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предрекал возможное сокращение экономики республики наполовину. По его словам, такой исход возможен в случае продолжения атак на энергосистему и другую критически важную инфраструктуру страны.

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Георгий Нестеров
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