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09:22, 27 декабря 2022Силовые структуры

Допрос передававшей координаты расположения ВС РФ пособницы ВСУ попал на видео

В сети появилось видео с пособницей ВСУ, передававшей координаты расположения ВС России

В сети появилось видео с допросом 21-летней жительницы Херсонской области, передававшей Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты расположения российских военных. Запись во вторник, 27 декабря, опубликовало РИА Новости.

На кадрах женщина признает вину и раскаивается в содеянном. Она заявляет, что осознала, что могла погубить невинные жизни.

Ранее стало известно, что по словам правоохранителей, девушка была подавлена и находилась «в тяжелом эмоциональном состоянии» после просмотра размещенного на украинских сайтах контента, поэтому решилась на преступление и стала передавать данные о ВС России.

«Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса», — пояснил агентству источник в силовых структурах.

Фигурантку задержали и возбудили дело, ей грозит до 21 года колонии.

Екатерина Власова
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