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20:41, 27 декабря 2022Бывший СССР

Украина увидела пренебрежение со стороны одной европейской державы

МИД Украины увидел патологическое пренебрежение со стороны премьера Венгрии Орбана

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

МИД Украины увидел пренебрежение со стороны одной европейской державы, передает «РБК-Украина».

«Заявления премьер-министра Венгрии [Виктора Орбана] демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который выступает против российской агрессии, а также собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой косвенно призывает Виктор Орбан, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров», — говорится в комментарии пресс-службы ведомства.

Кроме того, в министерстве призвали Будапешт повлиять на Москву касательно военного конфликта.

Ранее венгерский лидер заявил, что мир на Украине зависит от США. По его словам, Киев сможет вести боевые действия до тех пор, пока Вашингтон оказывает ему военную помощь.

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Алевтина Запольская
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