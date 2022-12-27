Украина увидела пренебрежение со стороны одной европейской державы

МИД Украины увидел патологическое пренебрежение со стороны премьера Венгрии Орбана

МИД Украины увидел пренебрежение со стороны одной европейской державы, передает «РБК-Украина».

«Заявления премьер-министра Венгрии [Виктора Орбана] демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который выступает против российской агрессии, а также собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой косвенно призывает Виктор Орбан, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров», — говорится в комментарии пресс-службы ведомства.

Кроме того, в министерстве призвали Будапешт повлиять на Москву касательно военного конфликта.

Ранее венгерский лидер заявил, что мир на Украине зависит от США. По его словам, Киев сможет вести боевые действия до тех пор, пока Вашингтон оказывает ему военную помощь.