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21:27, 27 декабря 2022Экономика

В правительстве сделали прогноз для российской экономики на 2023 год

Вице-премьер Белоусов: наступающий год для российской экономики будет легче, чем 2022-й
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 24» сделал прогноз для российской экономики на 2023 год. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, следующий год будет гораздо легче, чем 2022-й. Он также добавил, что в российской экономике в 2023 году не ожидается «каких-то фатальных проблем».

Белоусов также оценил динамику ВВП в 2023 году. «Конечно, в следующем году мы три процента [роста ВВП] не сможем показать, скорее всего, будет ниже. Я думаю, что будет около нуля. Прогноз сейчас у нас примерно минус один процент, чуть меньше», — подчеркнул он.

Ранее Белоусов заявил, что в условиях падения доходов компаний и просадки экспорта крепкий рубль, который сыграл свою роль во второй половине уходящего года, больше не нужен. Он объяснил, что проблемы экспортеров делают для экономики более выгодным курс доллара на уровне 70-80 рублей, особенно с точки зрения инвестиций.

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Марина Совина
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