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13:28, 27 декабря 2022Мир

Стаю птиц приняли за новую атаку северокорейских дронов

ON: ВВС Южной Кореи приняли стаю птиц за дроны из КНДР и объявили ложную тревогу

Фото: Michael Jin / Unsplash

ВВС Южной Кореи подняли по тревоге дежурные самолеты и вертолеты из-за того, что приняли стаю птиц за северокорейские дроны. Об этом сообщает газета OhmyNews (ON) со ссылкой на заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов.

По его словам, в 13:00 по местному времени радары зафиксировали группу неизвестных объектов над уездом Канхва-гун и объявили тревогу. Дежурный самолет направился в ближайшую определенную радарами точку для их перехвата, но затем пилот визуально подтвердил, что это была стая птиц, а не новая атака дронов КНДР.

Отмечается, что в ходе ложной тревоги военные не сделали ни одного предупредительного выстрела.

26 декабря Минобороны Южной Кореи сообщило, что пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны. Один из них пролетел над северным районом Сеула. Позднее стало известно, что южнокорейские военные выпустили около сотни снарядов по пяти дронам КНДР, но промахнулись. Кроме того, при попытке перехвата разбился штурмовик КА-1, пилоты катапультировались.

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Виктория Кондратьева
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