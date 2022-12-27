Путин рассказал о трехсторонней встрече с Алиевым и Пашиняном

Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым на саммите СНГ

Президент России Владимир Путин рассказал о трехсторонней встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Открывая двустороннюю встречу с армянским премьером, Путин отметил, что в понедельник, 26 декабря, им «удалось поговорить втроем».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин, Алиев и Пашинян не намерены проводить трехстороннюю встречу во время саммита СНГ. По его словам, на полях саммита планируются двусторонние контакты.