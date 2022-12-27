Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 27 декабря 2022Бывший СССР

Путин рассказал о трехсторонней встрече с Алиевым и Пашиняном

Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым на саммите СНГ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о трехсторонней встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Открывая двустороннюю встречу с армянским премьером, Путин отметил, что в понедельник, 26 декабря, им «удалось поговорить втроем».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин, Алиев и Пашинян не намерены проводить трехстороннюю встречу во время саммита СНГ. По его словам, на полях саммита планируются двусторонние контакты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России высказались об условиях возобновления переговоров с Украиной
Объявлены номинанты премии «Золотой орел»
Курс доллара превысил 70 рублей
Игравший в НХЛ россиянин раскритиковал квалификацию врачей в Северной Америке
«Одноклассники» и СТС помогут пользователям примерить образ героя телеканала
Глава ЕК назвала общий объем помощи от ЕС для Украины
Выдавших себя за силовиков и похитивших человека российских студентов задержали
Объявлен новый посол Германии в России
Козловский рассказал об одной из самых трудных ролей в карьере
Бывший президент Украины перестал быть миллиардером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.