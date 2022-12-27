В Китае заявили о готовности России к борьбе с США

Global Times: Россия обладает достаточным потенциалом для долгосрочного противостояния США

Россия готова к долгосрочному противостоянию Соединенным Штатам, поскольку обладает достаточным военным и экономическим потенциалом. Такое мнение выразило китайское издание Global Times, ссылаясь на аналитиков.

«Россия показывает свою решительность и силу для долгосрочного противостояния не только Украине, но и США и другим западным странам не только в военной области, но и в экономике», — пишет газета. По мнению экспертов, в 2023 году Россия «может предпринять решительные шаги» для завершения украинского конфликта. Вместе с тем, говорится в публикации, вполне возможно, что США вместе с союзниками поспособствуют дальнейшей эскалации конфликта в следующем году.

Издание приводит слова одного из аналитиков, отметившего, что американским политикам приходится соблюдать «политкорректность», что станет препятствием для диалога с Москвой, если они решат предпринять такой шаг для снижения напряженности. Другой эксперт указал, что если Штаты попытаются предпринять действия для того, чтобы закончить конфликт, то это может привести к «полномасштабному конфликту» между двумя мировыми державами.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов допустил прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона в 2023 году. По его словам, российско-американские отношения продолжат ухудшаться.