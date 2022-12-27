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16:28, 27 декабря 2022Россия

Кремль отказался оценивать переименование должности главы Татарстана

Песков заявил, что решение о новом наименовании главы Татарстана нужно уважать

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Решение о переименовании высшего должностного лица Татарстана из президента в раиса принято законодательным органом, нужно относиться к нему с уважением. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не могу, а зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», — сказал пресс-секретарь президента страны в ответ на просьбу о такой оценке.

Решение о новом именовании главы Татарстана было принято 23 декабря. После окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова руководитель субъекта будет называться раис. В парламенте Татарстана пояснили, что раис — название титула президента в арабском и ряде других восточных языков.

Комментируя изменения, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что республика должна выполнять положения Федерального закона в установленный срок. Он также понадеялся, что в Казани будет принято правильное и мудрое решение.

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Алина Гончарова
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