Мать Рублева ответила на вопрос о смене гражданства теннисистом

Мать Андрея Рублева заявила, что теннисист сейчас не думает о смене гражданства

Мать российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко ответила на вопрос о смене гражданства сыном. Ее слова передает РИА Новости.

Марьенко заявила, что сейчас Рублев не думает об этом. Она отметила, что и ранее в интервью теннисист говорил, что не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства, однако его слова исказили.

В июле Рублев в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко рассказал, что допускает смену спортивного гражданства. Теннисист тогда подчеркнул, что это может стать одним из выходов из ситуации, если россиян перестанут допускать на значимые турниры.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).