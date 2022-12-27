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15:08, 27 декабря 2022Мир

Доверие финнов к правительству Санны Марин снизилось до рекордного минимума

Недовольство финнов правительством Санны Марин выросло до 23 процентов

Фото: Vesa Moilanen / Imago / Globallookpress.com

Уровень доверия населения Финляндии к кабинету министров во главе с премьером Санной Марин сократился до рекордно низкого показателя за все время работы правительства с 2019 года, но остается достаточно высоким. Данные приводит издание Kaleva со ссылкой на опрос компании Kantar Public.

Число недовольных правительством выросло до 23 процентов по сравнению с 16 процентами в июне. Впрочем, еще 46 процентов опрошенных позитивно оценили политику правительства. 29 процентов финнов не смогли дать действиям правительства ни положительную, ни отрицательную оценку.

В опросе участвовали около тысячи человек. Погрешность составляет примерно 3,1 процентных пункта в каждом направлении.

Таким образом, уровень поддержки правительства достиг самого низкого показателя за три года. Например, в июне 2020 года работу правительства Марин поддерживали 71 процент респондентов.

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Виктория Кондратьева
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