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13:03, 27 декабря 2022Россия

В Минобороны рассказали об итоговом селекторном совещании с Шойгу

Министр обороны Шойгу провел итоговое совещание с руководящим составом ведомства

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое совещание с руководящим составом ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны (МО), заявление представителей МО приводит РИА Новости.

По сообщению пресс-службы МО, совещание проходило в Национальном центре управления обороной.

«Под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ», — рассказали журналистам в ведомстве.

Отдельно в Минобороны сообщили, что Шойгу заслушал доклады об итогах деятельности Вооруженных Сил, а также о запланированных мероприятиях армии и флота.

Ранее расширенное заседание коллегии Минобороны провел и президент России Владимир Путин. На нем глава государства среди прочего анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами».

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Марк Леонов
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