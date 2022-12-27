В Минобороны рассказали об итоговом селекторном совещании с Шойгу

Министр обороны Шойгу провел итоговое совещание с руководящим составом ведомства

Министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое совещание с руководящим составом ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны (МО), заявление представителей МО приводит РИА Новости.

По сообщению пресс-службы МО, совещание проходило в Национальном центре управления обороной.

«Под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ», — рассказали журналистам в ведомстве.

Отдельно в Минобороны сообщили, что Шойгу заслушал доклады об итогах деятельности Вооруженных Сил, а также о запланированных мероприятиях армии и флота.

Ранее расширенное заседание коллегии Минобороны провел и президент России Владимир Путин. На нем глава государства среди прочего анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами».