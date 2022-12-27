В России пообещали не менять налоги в 2023 году

Силуанов пообещал в течение 2023 года сохранить налоговые режимы неизменными

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал в течение 2023 года сохранить налоговые режимы неизменными и «не менять правила игры» в фискальной политике, даже если будут сложности с наполнением бюджета. Его слова на брифинге перед журналистами по итогам года приводит ТАСС.

«Мы можем лишь говорить о следующих бюджетных циклах, но мне кажется, что основные налоговые новации реализованы. <...> Если будут проблемы с поступлением доходов, то будем ли вносить налоговые поправки в следующем году? Не будем. Бюджет принят, основные направления налоговой политики тоже запланированы, вот в рамках них и будем действовать», — сказал министр.

При этом Силуанов упрекнул журналистов, что, говоря о налоговых изменениях со стороны Минфина, они имеют в виду новую фискальную нагрузку, хотя ведомство также не избегает мер по снижению налогового бремени. «Если посмотреть на текущие налоги — сколько всяких послаблений принято. И отсрочка, и IT. И ряду предприятий тоже уточнили режим налогообложения. То есть вы не думайте, что мы генерируем только новую нагрузку», — заявил он.

Ранее глава Минфина призвал сделать решение по поводу изменения налогообложения для уехавших из страны россиян взвешенным, чтобы оно не навредило экономике и бюджету страны. Он подчеркнул, что в случае создания особых мер налогообложения, компании могут начать менять регистрацию с российской на зарубежную, при этом продолжая оказывать услуги внутри страны.

