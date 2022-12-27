Задушившей дочь и двоих сыновей в Екатеринбурге матери предъявлено обвинение

СКР предъявил обвинение матери, задушившей поясом дочь и двоих сыновей в Екатеринбурге

37-летней матери, задушившей пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге, предъявлено обвинение. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Кроме того, фигурантке назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Женщина обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Накануне трагедии женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в детей вселились бесы, и она решилась на преступление, взяв пояс от халата. До приезда полиции она лежала с телами на кровати. Уточняется, что до выхода в декрет женщина работала в областном министерстве по управлению госимуществом.

Также известно, что незадолго до убийства в семье случился конфликт из-за того, что старший сын впервые покурил сигарету, которую утащил у отца — мужчина недавно приобрел вредную привычку, поскольку долго не мог найти работу.

На допросе россиянка призналась в содеянном и раскрыла подробности преступления. «Сначала убила дочку, потом десятилетнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся», — рассказала женщина следователям.