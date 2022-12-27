Еврофонд мира предоставил Словакии 40 миллионов евро на военную помощь Украине

TASR: Еврофонд мира предоставил Словакии 40 миллионов евро на военную помощь Украине

Европейский фонд мира (EPF) предоставил Словакии 40 миллионов евро на военную помощь Украине, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Ярослав Надь. Его цитирует словацкое агентство TASR.

По словам Надя, Министерство обороны Словакии уже закупило на эту сумму боеприпасы и военное снаряжение. Сообщается, что до конца 2022 года страна получит еще 40 миллионов евро на помощь украинской армии.

TASR отмечает, что с начала российской специальной военной операции Братислава предоставила помощь Киеву на 168 миллионов евро. Словакия поставила зенитные ракетные комплексы С-300, системы разминирования «Божена», советские БМП, вертолеты, огнестрельное оружие, боеприпасы и топливо.

Ранее сообщалось, что в преддверии возможных досрочных выборов в Словакии поддержка Украины может оказаться под угрозой.

