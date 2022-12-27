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16:22, 27 декабря 2022Мир

Еврофонд мира предоставил Словакии 40 миллионов евро на военную помощь Украине

TASR: Еврофонд мира предоставил Словакии 40 миллионов евро на военную помощь Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Европейский фонд мира (EPF) предоставил Словакии 40 миллионов евро на военную помощь Украине, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Ярослав Надь. Его цитирует словацкое агентство TASR.

По словам Надя, Министерство обороны Словакии уже закупило на эту сумму боеприпасы и военное снаряжение. Сообщается, что до конца 2022 года страна получит еще 40 миллионов евро на помощь украинской армии.

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TASR отмечает, что с начала российской специальной военной операции Братислава предоставила помощь Киеву на 168 миллионов евро. Словакия поставила зенитные ракетные комплексы С-300, системы разминирования «Божена», советские БМП, вертолеты, огнестрельное оружие, боеприпасы и топливо.

Ранее сообщалось, что в преддверии возможных досрочных выборов в Словакии поддержка Украины может оказаться под угрозой.

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Глеб Бажуткин
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