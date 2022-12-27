В бундестаге раскритиковали Шольца за отказ поставлять танки Украине

Глава оборонного комитета бундестага раскритиковала Шольца за отказ поставить танки Киеву

Глава оборонного комитета бундестага (однопалатного парламента Германии) Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за его позицию по поставкам танков Украине. Политика цитирует РИА Новости.

По словам Штрак-Циммерман, отказ Шольца поставлять Украине танки «не только непонятен, но и пугающе недальновиден». Она отметила, что «устала от оправданий» Шольца, который предполагает, что поставка тяжелых вооружений спровоцирует эскалацию конфликта с Россией.

«Я считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня злит, когда я оглядываюсь на прошедшие месяцы и вижу, какие абсурдные дискуссии мы вели. Сколько времени прошло, когда мы могли бы помочь», — заявила глава оборонного комитета бундестага. Она считает, что именно советники Шольца предлагают канцлеру заблокировать поставки танков Киеву, боясь, что Россия воспримет это как провокацию.

Ранее Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину. По словам Шольца, отказ от поставок предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев в меру своих возможностей, однако никаких односторонних действий со стороны Германии не будет.

Заместитель главы МИД Украины и бывший посол республики в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина не считает убедительным отказ немецкой стороны поставлять Киеву танки.