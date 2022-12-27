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14:15, 27 декабря 2022Россия

Московская школьница попала в больницу из-за взрыва телефона на перемене

В Москве 12-летняя школьница попала в больницу с ожогами из-за взрыва телефона

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 12-летняя девочка попала в больницу с ожогами из-за взрыва смартфона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, на перемене ученица школы в Некрасовке облокотилась на перила и надавила на батарею телефона. Когда из кармана пошел дым, девочка вытащила гаджет и отбросила, поле чего он вспыхнул. Возгорание потушил учитель истории, который в момент происшествия находился рядом.

На фотографиях, сопровождающих пост, видно дымящийся смартфон, а также обожженную руку пострадавшей девочки. Как пишет канал, школьницу госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожоги первой степени.

Директор школы Майя Булаева подтвердила «Ленте.ру» факт происшествия. По ее словам, сотрудники учебного заведения оперативно отреагировали на произошедшее: потушили телефон, вызвали медиков и оказали пострадавшей первую помощь. «По результатам осмотра врачей, госпитализация ребенку не потребовалась. Сейчас школьница находится дома. После каникул девочка приступит к занятиям в школе», — сообщила педагог.

В 2019 году в Кургане взорвавшийся мобильный телефон стал причиной смерти ребенка. Погибший нашел гаджет на улице, принес домой и поставил на зарядку, после чего смартфон сдетонировал.

Похожая история произошла в том же году в Магнитогорске. Там телефон загорелся в штанах у десятиклассника местной школы. Вытащить мобильный из кармана подростку помог случайный прохожий, у которого с собой оказались строительные перчатки. Врачи диагностировали у мальчика ожоги второй степени. Пострадавший предположил, что причиной возгорания гаджета мог стать старый аккумулятор.

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Константин Лысяков
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