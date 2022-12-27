Алексей Учитель призвал поддерживать авторское кино в России

Режиссер Алексей Учитель призвал поддерживать российское авторское кино в прокате

Режиссер Алексей Учитель призвал поддерживать в России авторское кино. Его слова передает ТАСС.

Народный артист России уточнил, что отечественные фильмы нуждаются в поддержке не только в производстве, но и в прокате. По его словам, зрители не знают о некоторых премьерах из-за отсутствия у картин хорошей рекламы.

«Можно сделать шедевр, выпустить в прокат, но о нем никто не узнает и никто [на него] не пойдет. Реклама — дело дорогое, чтобы физически люди могли где-то услышать, узнать, что такой фильм существует, на это нужны значительные финансы. В этом проблема дебютных картин, авторских, да и даже неких жанровых картин, которые не имеют такого бюджета», — высказался Учитель, подчеркнув, что государственные средства направляются именно на производство фильмов.

Вместе с тем режиссер отметил, что, несмотря на все сложности в киноиндустрии, в России создается много жанрового кино. «Мы идем не вниз, не по ровному [пути], а идем вверх. Но это еще не значит, что мы всех победили, я говорю не про мировой кинематограф, а прежде всего про нашего зрителя. Должен быть процесс, чтобы мы могли зрителя приучить, что каждую неделю в идеале выходит новое российское кино, которое привлечет чем-то», — заявил режиссер, добавив, что 2023 год для отечественного кинематографа будет показательным.

Ранее в Минкульте заявили о необходимости выпускать 300 отечественных фильмов в год.