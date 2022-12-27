Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:52, 27 декабря 2022Культура

Алексей Учитель призвал поддерживать авторское кино в России

Режиссер Алексей Учитель призвал поддерживать российское авторское кино в прокате

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Режиссер Алексей Учитель призвал поддерживать в России авторское кино. Его слова передает ТАСС.

Народный артист России уточнил, что отечественные фильмы нуждаются в поддержке не только в производстве, но и в прокате. По его словам, зрители не знают о некоторых премьерах из-за отсутствия у картин хорошей рекламы.

«Можно сделать шедевр, выпустить в прокат, но о нем никто не узнает и никто [на него] не пойдет. Реклама — дело дорогое, чтобы физически люди могли где-то услышать, узнать, что такой фильм существует, на это нужны значительные финансы. В этом проблема дебютных картин, авторских, да и даже неких жанровых картин, которые не имеют такого бюджета», — высказался Учитель, подчеркнув, что государственные средства направляются именно на производство фильмов.

Вместе с тем режиссер отметил, что, несмотря на все сложности в киноиндустрии, в России создается много жанрового кино. «Мы идем не вниз, не по ровному [пути], а идем вверх. Но это еще не значит, что мы всех победили, я говорю не про мировой кинематограф, а прежде всего про нашего зрителя. Должен быть процесс, чтобы мы могли зрителя приучить, что каждую неделю в идеале выходит новое российское кино, которое привлечет чем-то», — заявил режиссер, добавив, что 2023 год для отечественного кинематографа будет показательным.

Ранее в Минкульте заявили о необходимости выпускать 300 отечественных фильмов в год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен
Россиянина осудили на восемь лет за убийство пожилой матери молотком-киркой
На Украине разрешат выезжать военнообязанным
На Украине сообщили об обмене телами погибших с Россией
Блогерша раскрыла быстрый способ уменьшить широкие в талии джинсы без шитья
Названы самые красивые горнолыжные курорты России
Звезда ТНТ рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу
Филипп Киркоров назвал фирменное новогоднее блюдо своей семьи
Пытавшихся поджечь военкомат пенсионерок задержали в Подольске
Экс-депутата Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.