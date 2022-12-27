Курс доллара вернулся на уровень 70 рублей

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 27 декабря, курс доллара превысил 70 рублей, полностью отыграв утреннее падение почти на два рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:44 американская валюта торговалась на уровне 70,3 рубля, евро — 74,5 рубля. С начала сессии обе валюты прибавляют более процента.

Рубль начал слабеть после вступления в силу потолка цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, который с 5 декабря ввели страны G7, Евросоюз и Австралия, а позднее поддержали Норвегия и Швейцария. Падение ускорилось с 16 декабря.

Днем 22 декабря российская валюта начала резко укрепляться, за два дня отыграв почти пять рублей по отношению к доллару, но в последние дни она колеблется на уровне 68-70 рублей.

Ранее сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов указал, что крепкий рубль уже сыграл свою роль и теперь правительству хотелось бы видеть доллар на уровне 70-80 рублей, что поддержит внутреннее производство. При этом он признал, что нынешнее ослабление валюты связано со снижением объемов экспорта. Полгода назад чиновник уже говорил, что экономике выгоднее иметь курс доллара в районе 70-80 рублей, но тогда речь о падении доходов от продажи углеводородов не шла.