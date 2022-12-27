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19:15, 27 декабря 2022Бывший СССР

На Украине разрешат выезжать военнообязанным

Глава Минэкономики Украины заявила, что военнообязанным с «бронью» могут разрешить выезд

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине могут разрешить выезд некоторым военнообязанным мужчинам, заявила глава Минэкономики страны Юлия Свириденко. Ее слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Новый закон позволяет бронировать сотрудников, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи», — сказала она.

По ее словам, закон также распространяется на предприятия, которые производят товары и предоставляют услуги, необходимые для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований. Кроме того, в перечень входят критически важные для украинской экономики предприятия.

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Алевтина Запольская
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