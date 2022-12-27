Сотрудника Росавиации уличили в получении 102 взяток от авиадиспетчеров

Сотрудник Росавиации стал фигурантом дела из-за получения 102 взяток от авиадиспетчеров

Начальника отдела организации использования воздушного пространства Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта Сергея Говорова уличили в получении 102 взяток и возбудили в отношении него дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в период с 22 января по 27 ноября 2021 года сотрудник Росавиации вместе со своим заместителем вымогал деньги у московских авиадиспетчеров. Те давали чиновникам от пяти до 10 тысяч рублей за предоставление возможности успешно проходить «территориальные квалификационные комиссии в виде тестирования» и получать после этого диспетчерские свидетельства.

Следователи установили, что к даче взяток причастны 92 авиадиспетчеров.

26 декабря сообщалось, что в Москве суд арестовал замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина.