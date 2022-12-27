СКР возбудил уголовное дело по факту убийства семьи в Макеевке

СКР возбудил уголовное по факту убийства семьи из восьми человек в Макеевке

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек в Макеевке Донецкой народной республики. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В одной из квартир Донецка силовики задержали четырех человек, которые подозреваются в совершении преступления по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Во время обыска в квартире фигурантов нашли автомат АК-74, три магазина патронов и две гранаты.

Ночью 27 декабря в Макеевке расстреляли семью из восьми человек. Среди погибших оказалось трое детей, самому младшему из которых был один год. Преступление раскрыли по горячим следам — МВД ДНР заявило о задержании трех подозреваемых. Они признались в убийстве и рассказали, что мотивом стало хищение автомобиля и других ценностей.