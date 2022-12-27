Грабители расстреляли в донецкой Макеевке семью из восьми человек

Грабители с автоматами расстреляли в донецкой Макеевке семью из восьми человек

Семью из восьми человек расстреляли в Макеевке в ДНР. По предварительным данным, убийцы вели огонь из автоматического оружия. Об этом во вторник, 27 декабря, источник в макеевской городской администрации сообщил ТАСС.

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал, что жертвами налетчиков стали четверо взрослых и четверо детей: двоим из них было по 14 лет, одному — 10 лет, а самому младшему один год.

Убийцы добивали жертв выстрелами в голову

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок выяснил, что к массовому убийству причастна группа вооруженных людей, которые добивали жертв выстрелами в голову.

По данным властей города, целью преступления был грабеж.

Убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda. Для их поимки в Макеевке ввели план-перехват «Сирена».

Массовое убийство в Макеевке раскрыли по горячим следам

Подозреваемых в массовом убийстве в Макеевке удалось задержать по горячим следам — об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД ДНР. Трое задержанных — ранее судимые жители микрорайона Калининский.

Они признались в убийстве и рассказали, что мотивом стало хищение автомобиля и других ценностей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Предполагаемым убийцам может грозить высшая мера наказания.

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