Грабители расстреляли в донецкой Макеевке семью из восьми человек
Семью из восьми человек расстреляли в Макеевке в ДНР. По предварительным данным, убийцы вели огонь из автоматического оружия. Об этом во вторник, 27 декабря, источник в макеевской городской администрации сообщил ТАСС.
Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал, что жертвами налетчиков стали четверо взрослых и четверо детей: двоим из них было по 14 лет, одному — 10 лет, а самому младшему один год.
Убийцы добивали жертв выстрелами в голову
Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок выяснил, что к массовому убийству причастна группа вооруженных людей, которые добивали жертв выстрелами в голову.
По данным властей города, целью преступления был грабеж.
Убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda. Для их поимки в Макеевке ввели план-перехват «Сирена».
Массовое убийство в Макеевке раскрыли по горячим следам
Подозреваемых в массовом убийстве в Макеевке удалось задержать по горячим следам — об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД ДНР. Трое задержанных — ранее судимые жители микрорайона Калининский.
Они признались в убийстве и рассказали, что мотивом стало хищение автомобиля и других ценностей.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Предполагаемым убийцам может грозить высшая мера наказания.