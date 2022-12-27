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10:19, 27 декабря 2022Россия

44-летний москвич заряжал телефон и оказался в реанимации

Mash: 44-летний житель Москвы оказался в реанимации из-за вспыхнувшей зарядки телефона

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве 44-летний мужчина оказался в реанимации из-за вспыхнувшей зарядки телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина пояснил, что просматривал приложения в заряжающемся гаджете, когда внезапно он загорелся. Жителя столицы доставили в больницу с ожогами лица, головы, шеи и руки 1, 2 и 3-й степени.

Кроме того, медики диагностировали у него термоингаляционное поражение, поскольку москвич быстро вдохнул раскаленный дым.

Ранее сообщалось, что в Абакане 12-летняя школьница погибла от электротравмы, заряжая телефон в ванной. Позже следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

До этого в Красноярском крае школьник погиб, когда заряжал старый iPhone. По предварительным данным, мальчик сидел на диване, держал в руках поставленный на зарядку мобильный телефон, а спиной облокачивался на батарею. В какой-то момент ребенок получил удар током и потерял сознание. Прибывшим на место врачам спасти его не удалось.

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Анна Щербакова
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