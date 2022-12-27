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11:25, 27 декабря 2022Силовые структуры

Совладельцу «Зимней вишни» увеличили штраф до 70 миллионов рублей

Осужденному совладельцу «Зимней вишни» Вишневскому увеличили штраф до 70 миллионов рублей

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

Кемеровский областной суд изменил приговор осужденному на восемь лет совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому и увеличил ему размер штрафа с 21 миллиона до 70 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат фигуранта Вадим Трифонов заявил, что сторона защиты еще не определилась, будет ли подавать жалобу на это решение суда. По его словам, 70 миллионов рублей — «неподъемная сумма для Вишневского».

В октябре 2022 года мужчине вынесли приговор. Вишневский раскаялся, сказал, что понимает все допущенные ошибки и попросил прощения за себя и подчиненных. По данным следствия, он дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора при строительстве торгового центра.

В результате пожара 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.

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Елизавета Новикова
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