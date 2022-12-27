Воры сделали подкоп под банк и похитили золото на миллионы рублей

В Индии воры через туннель вынесли из банка в городе Канпур золото на 10 миллионов рупий

В Индии банда воров сумела сделать подкоп под хранилище одного из отделений Государственного банка и похитить золото на 10 миллионов рупий (более 8,5 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт India.com.

Злоумышленники пробрались в банк города Канпур, штат Уттар-Прадеш, в ночь на 23 декабря. Они выкопали туннель длиной около трех метров с территории пустыря за задней стеной банка. Хотя ворам не удалось вскрыть ячейки с деньгами, они вынесли через подземный лаз около двух килограммов золота.

«Возможно, профессиональным преступникам помогал информатор из работников банка. Мы нашли несколько улик, в том числе и отпечатки пальцев в хранилище, которые должны помочь раскрыть кражу», — рассказал сотрудник местной полиции.

Следователи считают, что злоумышленники могли некоторое время наблюдать за отделением банка, изучать особенности постройки и устройства хранилища. Полиция сформировала несколько следственных групп для раскрытия преступления.

Управляющий отделением банка заявил, что похищенные ценности принадлежали 29 горожанам, которые взяли под их залог кредиты.

Ранее сообщалось, что в Ливане вооруженная женщина ворвалась в банк и потребовала крупную сумму на лечение сестры. Грабительница получила желаемое, но позже была задержана.