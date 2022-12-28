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17:51, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

В США заявили о неловком положении Байдена после вопроса украинского журналиста

Hill: украинский журналист поставил Байдена в неловкое положение вопросом о ЗРК Patriot
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jemal Countess / Pool / CNP / Globallookpress.com

Вопрос украинского журналиста, адресованный президенту США Джо Байдену на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, поставил американского лидера в неловкое положение. На эту ситуацию обратил внимание бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для Hill.

«Когда начался полномасштабный конфликт, официальные лица США заявили, что Украина не может получить ЗРК Patriot, потому что это может привести к ненужной эскалации. Но эскалация состоялась. И сейчас Украина отчаянно нуждается в больших поставках, включая ракеты большой дальности — ATACMS. Можно ли без промедления предоставить Украине все, что ей необходимо для боевых действий?» — спросил журналист.

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По словам автора, глава Белого дома после неловкой паузы в своем ответе просто перефразировал вопрос журналиста. «Почему бы нам просто не дать Украине все, что можно дать? Дело в том, что, если мы предоставим Украине военную технику, которая принципиально отличается от той, которая уже поставляется туда, это в перспективе может привести к развалу НАТО и Европейского союза. Они не собираются воевать с Россией. Они не стремятся к третьей мировой войне», — ответил американский лидер.

По мнению экс-сотрудника Пентагона, Байден имел в виду, что европейские союзники не позволят Америке сделать все возможное, чтобы помочь Украине, опасаясь дальнейшего противостояния с Россией.

Ранее колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон увидел в визите Зеленского в США сигнал о том, что среди стран Запада начинается раскол по вопросу помощи Киеву. «Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», — заявил колумнист.

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Денис Савосин
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