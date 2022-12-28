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20:41, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

В Британии раскритиковали Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО

Колумнист The Spectator раскритиковал Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В Британии раскритиковали президента США Джо Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО. По мнению колумниста The Spectator Роберта Сервиса, вывод американских войск из Афганистана укрепил уверенность Москвы в том, что Америка больше не способна защищать свои геополитические интересы.

«Президенту Дональду Трампу нравилось болтать с [президентом России Владимиром] Путиным вместо того, чтобы указывать ему на разногласия. Президент Джо Байден поступил так же плохо в 2021 году, поощряя Украину стремиться к членству в НАТО, не принимая никаких мер предосторожности (при этом не помогая принимать их и Зеленскому) против возможной негативной реакции России», — говорится в материале.

По мнению Сервиса, ухудшение отношений между Западом и «возрождающейся Россией» было всегда вероятно, но западные политики могли смягчить этот процесс. Вместо этого ни Трамп, ни Байден «не проявили ни малейшего благоразумия», счел журналист.

Тем временем бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для Hill обратил внимание на то, что вопрос украинского журналиста, адресованный президенту США Джо Байдену на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, поставил американского лидера в неловкое положение. По словам автора, глава Белого дома после неловкой паузы в своем ответе просто перефразировал вопрос журналиста.

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Олег Давыдов
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