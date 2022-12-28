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15:48, 28 декабря 2022Экономика

Последствия российского ответа на санкции для рынка нефти оценили

Аналитик Юшков: ответ России на санкции не стал определяющим для цен на нефть

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Ответ России на введение потолка цен на нефть мало повлиял на динамику ценообразования, равно как и само введение ограничения. Большую роль сыграли такие факторы, как смягчение коронавирусных ограничений в Китае и сообщения о приближении к мировой рецессии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Цены особо не колебались ни после введения потолка цен 5 декабря, ни после ответа России. Вчера, например, был скачок вверх на несколько долларов, его связали с ответными мерами, но, на самом деле, большую роль играет решение Китая о смягчении коронавирусных ограничений: из-за отмены локдаунов перемещений станет больше, соответственно, вырастет спрос на топливо и увеличится дефицит», — объяснил Юшков.

Одновременно роль играет и тревожная статистика о сокращении экономической активности в мире, ожидание глобальной рецессии. Это, как отметил аналитик, наоборот, толкает цены вниз. Также мировое сообщество ждет статистики по экспорту нефти из России.

«В общем, российский фактор не главный и не определяющий. Кроме того, страна дала не жесткий, а очень рыночный ответ: она отказалась от радикальных ограничений, чтобы не ломать систему ценообразования, за что уже критиковала ЕС и США. Ответ оказался довольно прагматичным: запрет касается только прописывания в контрактах привязки ценообразования к потолку цен», — сказал аналитик.

Цены на нефть сорта Brent упали ниже 84 долларов за баррель. Сорт WTI опустился до 78,78 доллара. В последний раз на таком уровне цены находились 23 декабря. В начале декабря Brent стоила 88 долларов за баррель.

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Наталия Белова
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