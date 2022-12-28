Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:12, 28 декабря 2022Экономика

Россия доверила ремонт своих судов Ирану

Иранские специалисты впервые начали ремонт российского сухогруза

Фото: Esa Alexander / Reuters

Специалисты иранской морской промышленной компании «Садра» начали ремонт российского сухогруза в порту на Каспии, пишет портал UrduPoint.

Москва впервые доверила ремонт своих судов Ирану. Специалисты из этой страны зафиксировали повреждения сухогруза, полученные при столкновении со льдом на Волге. «Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России», — отметило издание.

Ранее стало известно, что Россия и Иран занимаются созданием нового трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью в 3000 километров. По оценкам экспертов, страны вложат в этот проект до 25 миллиардов долларов.

Десятки российских и иранских судов, в том числе с подсанкционными грузами, уже курсируют по новому маршруту. «Если какая-либо организация будет причастна к нарушению наших санкций в отношении помощи России или в любой другой сфере, в которой санкциям подвергся Иран, против них тоже введут санкции», — прокомментировал это специальный представитель США в Иране Роберт Малли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией
Российский самолет совершил посадку после сообщения об угрозе взрыва на борту
Россиян предупредили об усложнении выдачи паспорта за жилье в одной стране
В Британии раскритиковали Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО
Женщина отметила 106-й день рождения в казино и раскрыла секрет долголетия
Стала известна новая дата исполкома РФС по переходу в Азиатскую конфедерацию
Разоблачен модный метод похудения за пять минут в день
Двух бывших полицейских и 20 их подельников осудили за организацию проституции
Определен разрыв между заявленными и реальными ценами на элитное жилье в Москве
Бортпроводники перечислили маршруты с самыми пьющими пассажирами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.