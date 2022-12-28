Новую жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца за 9,5 миллиона рублей

Жену Павла Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца из Дубая за 9,5 миллиона рублей

Новую жену российского футболиста Павла Мамаева Надежду Санько оштрафовали за нелегальный ввоз кольца за 9,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что суд постановил взыскать с супруги спортсмена 200 тысяч рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей, после того как она попыталась ввезти в Россию дорогое ювелирное украшение. Инцидент произошел в январе 2022 года, когда женщина возвращалась из Дубая и прибыла с мужем в аэропорт Домодедово.

Кроме того, известно, что Санько заявляла, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. При этом на тот момент сумма неуплаченных ею таможенных платежей за ввоз превысила три миллиона.

В мае Надежда Санько похвасталась драгоценным украшением, подаренным мужем на день рождения. Избранница спортсмена показала серьги-пусеты британского ювелирного бренда Graff, которые в честь 37-летия преподнес ей супруг. Стоимость подобных украшений достигает трех миллионов рублей.