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13:56, 28 декабря 2022Экономика

Россиян предупредили о риске исчезновения из магазинов биокефира

РСПП предупредил о риске исчезновения из магазинов биокефира

Фото: engin akyurt / Unsplash

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о риске исчезновения из магазинов биокефира, биойогурта и других молочных продуктов из-за поправок в закон об органике, пишет РБК.

Сейчас производители товаров с маркировками «эко» и «био» должны подтверждать, что продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции». В конце июня группа сенаторов внесла в Госдуму поправки к закону.

По их мнению, наличие на рынке товаров с маркировкой «эко» и «био» затрудняет идентификацию органической продукции для потребителей. Сенаторы предложили приравнивать к «органическим» все товары с надписями «эко» и «био», обязав производителей подтверждать соответствие характеристик товара требованиям закона. Иначе такую продукцию могут изъять из оборота.

В РСПП призывают предусмотреть исключение для молочных продуктов. Их приравнивание к органической продукции с точки зрения требований к условиям производства противоречит законодательству Евразийского экономического союза, отмечают там.

Ранее эксперты заявили, что маркировка молочной продукции привела к существенному удорожанию и замедлению производство.

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Платон Щукин
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